اليوم السابع
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الناتو يعقد اجتماعا طارئا غدا لبحث قضية تسميم المعارض الروسى "نافالنى"

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:41 م
الناتو يعقد اجتماعا طارئا غدا لبحث قضية تسميم المعارض الروسى "نافالنى" المعارض الروسى أليكسى نافالنى
كتب سمير حسنى

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يعقد حلف شمال الأطلنطى "الناتو" اجتماعا طارئا غدا الجمعة، لبحث قضية تسميم المعارض الروسى "أليكسى نافالنى"، جاء ذلك نقلا عن "العربية.

 

فى غضون ذلك، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانا اليوم الخميس، بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالنى، قائلة إن التسميم بغاز الأعصاب السام يُعد استخداما لسلاح كيماوي محظور.

 
وقالت ألمانيا إن نافالني تعرض للتسميم بغاز الأعصاب السام نوفيتشوك الذي يرجع إلى العهد السوفيتي.
 
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أعلنت حظر هذه المادة الكيماوية على وجه الخصوص هذا العام. وقالت "تسميم أي شخص باستخدام غاز الأعصاب يُعد استخداما للأسلحة الكيماوية. إن مثل هذا الزعم يثير القلق الشديد".

اليكسي نافالني

روسيا

تسميم المعارض الروسي

غاز الاعصاب

الاتحاد السوفيتي

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