الملقب بـ"دماغ بوتين": نعيش فى العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة

كتب محمد شرقاوى

كشف المفكر والفيلسوف الروسي الكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، تفاصيل النظرية السياسية الرابعة، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة متواجدة في الغرب وأفريقيا والهند والدول الأخرى، معلقًا: "في الهند مثلا نجد أنفسنا نتعامل مع سياسات نشأت في الغرب".

وأشار "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، إلى أن التاريخ السياسي دار خلال الفترة الماضية عن النظريات الثلاث، متابعًا: "نحن الآن نعيش في عالم ليبرالي".

وأضاف أننا نعيش في العالم أجمع تحت تأثير أيديولوجية غربية واحدة، لافتا إلى أن حقوق الإنسان أصبحت قيم عالمية إلى حد ما، موضحًا أن النظرية السياسية الرابعة تبحث عن بدائل لأيديولوجيات غربية.

وتحدث الفيلسوف الروسي، أيضا عن أداء الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه "نقطة قوة لموسكو"، وسياسة الرئيس الروسي في التعامل مع الغرب، وأضاف أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته باستخدام الثورات الملونة، وأن أمريكا تعتبر المصدر الرئيسي للثورات الملونة وأصبحت غير محصنة من ذلك النوع من الثورات.