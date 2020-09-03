المكسيك تسجل قرابة 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.
وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 4921 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و575 وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610957 والوفيات 65816.
وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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