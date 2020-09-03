المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 66855 حالة .
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 1934269 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1253 حالة، كما تم تسجيل 866 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 51223 حالة.
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