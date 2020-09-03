اليوم السابع
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الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:42 م
خالد صلاح
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المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:41 م
المغرب يسجل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1402 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 66855 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية، بلغ 1934269 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1253 حالة، كما تم تسجيل 866 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 51223 حالة.

 


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