المعارض ماتياس دزون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في الكونغو ا

وكالات

أعلن رئيس التحالف من أجل الجمهورية والديمقراطية المعارض في الكونغو ، ماتياس دزون، ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سوف تنظم العام المقبل في الكونغو.

ونقلت وكالة أنباء السعودية أن السياسي المعارض، وزير المالية والميزانية السابق، قال إنه مستعد لرفع التحدي، متعهدا "بسياسة جديدة وبوجوه جديدة".

وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية لعام 2021، أعلن ستة كونغوليون، جميعهم من المعارضة، ترشحهم للانتخابات الرئاسية كما تتكتل الأغلبية الرئاسية صفوفها خلف الرئيس الكونغولى الحالي دينيس ساسو نجيسو، الذي تحثه على إعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

وقُتل أكثر من 1300 شخص في الكونغو الديمقراطية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020، وذلك في هجمات وأعمال عنف نفذتها المجموعات المسلحة فى البلاد، وهو ما يمثل ثلاث أضعاف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام 2019. واصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى 100 ألف طفل وعائلاتهم وسط الاشتباكات المسلحة المكثفة المستمره في أقاليم دوجو وماهاجي وإيرومو في مقاطعة إيتوري، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفادت المنظمة أنه نزح أكثر من 1.6 مليون شخص - معظمهم من النساء والأطفال - في إيتوري ، ولجأوا إلى المجتمعات المضيفة ومواقع النزوح المكتظة بالفعل في بونيا ، المدينة الرئيسية في إيتوري وحولها.