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المشدد 3 و5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين لحيازتهم حشيش بالشرقية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:35 ص
المشدد 3 و5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين لحيازتهم حشيش بالشرقية المستشار سامى عبد الحليم غنيم
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية عاملا وسائقين حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين الأول والثانى، وغرامة 100 ألف جنيه و3 سنوات للمتهم الثالث، لحيازتهم مخدر الحشيش بقصد الاتجار، صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، ومحمد سامى بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 12399 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 22 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول العاشر من رمضان يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "رفعت.ص" 32 سنة عامل، و"أحمد.ع" 21 سنة سائق، و"إبراهيم.ر" 25 سنة سائق جميعهم مقيمين مركز الزقازيق، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار.

وتمت إحالة المتهمين من قبل النيابة الكلية بجنوب الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.


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