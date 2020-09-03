لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 16 عنصرا من الفصائل الموالية لميليشيات إيران، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مواقعهم شرق سوريا، وذكر المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن ضربات جوية استهدفت فجر الخميس، موقعا تابعا لكتائب حزب الله العراقي، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة عند أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقى، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات، مضيفا أن عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.