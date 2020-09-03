وأضاف أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.
وكان المرصد السوري أشار، أمس الأربعاء، إلى قصف جوي إسرائيلي استهدف حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية في المنطقة، حيث جرى الاستهداف من أجواء البادية السورية، وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.

 