أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 16 عنصرا من الفصائل الموالية لميليشيات إيران، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مواقعهم شرق سوريا، وذكر المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن ضربات جوية استهدفت فجر الخميس، موقعا تابعا لكتائب حزب الله العراقي، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة عند أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقى، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات، مضيفا أن عدد القتلى مرجح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
وأضاف أن التسعة الآخرين ينتمون لفصائل أخرى موالية لإيران وقد قضوا في ضربات جوية جنوب مدينة البوكمال في محافظة دير الزور.
وكان المرصد السوري أشار، أمس الأربعاء، إلى قصف جوي إسرائيلي استهدف حرم مطار التيفور بريف حمص الشرقي بالإضافة لمواقع إيرانية في المنطقة، حيث جرى الاستهداف من أجواء البادية السورية، وهو المجال الجوي للتحالف الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة