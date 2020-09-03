كتب ـ محمد عبد العظيم

سجلت الكويت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"و3 حالات وفاة، وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 87.378 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 538 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن منذ قليل عن شفاء 582 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 78 ألفا و791 حالة.

وأضاف وزير الصحة - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات ، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.