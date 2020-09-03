القضاء اللبنانى يستمع إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى قضية انفجار بيروت

بيروت /أ ش أ/

استمع المحقق العدلى (قاضى التحقيق) فى قضية انفجار ميناء بيروت البحرى بلبنان، القاضى فادى صوان، إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، فى شأن ملابسات الانفجار الذى وقع بالميناء فى 4 أغسطس الماضى وتداعياته المدمرة على العاصمة بيروت.

وجاء الاستماع إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، على سبيل الاستدلال، وذلك فى إطار التحقيقات التى يباشرها القاضى صوان، والذى يُنتظر أن يستمع فى غضون الأيام القليلة المقبلة إلى أقوال عدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين، لا سيما وزارتى المالية، والأشغال العامة والنقل، باعتبار أن الوزارتين تعود إليهما الاختصاصات المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ.

وكان قاضى التحقيق قد أصدر على مدى الأيام الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطى بحق مدير إدارة الجمارك بدرى ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التى يباشرها.

وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحرى إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذى ترتب عليه تولى أحد القضاة مهمة التحقيق فى القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذى سيصدر قرار الاتهام فى ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.