القبض على 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

فريق المحافظات_ الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الهيروين والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد احمد صلاح شاهين، رئيس مباحث مركز فايد، ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمود.ج.ج" 29 عاما، بدون عمل مقيم المخاضة دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"، و2 طلقة من ذات العيار.

كما تمكنوا من القبض على المتهم "ابراهيم.س.ع" 48 عاما بدون عمل مقيم العمار دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتمكن الرائد حسن رضوان، رئيس مباحث مركز القنطرة غرب، ومعاونيه، من القبض على المتهم "م.ا.ع" 25 عاما بدون عمل وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 300 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

والقى المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه، القبض على المتهم "محمد.م.م" 28 عاما، بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام و7 أقراص مخدرة وسلاح أبيض "خنجر" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.