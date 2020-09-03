اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:35 م
القبض على عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية اقراص مخدرة -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتواصل اليوم النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز تلا

مخدرات

تجارة المخدرات

تعاطى المخدرات

امن المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة