القبض على عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل بحوزته 150 ألف قرص مخدر، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص مخدر وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتواصل اليوم النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.