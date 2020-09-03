القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين وبندقية آلية فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث الجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه بحيازة 50 جراما من مخدر الهيروين، وبندقية الية، وعدد من الطلقات في كرداسة، وحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى تورط "أ.م" عاطل، بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 50 جرام من مخدر الهيروين، وبندقية الية، و18 طلقة، بالإضافة إلى مبلغ مالى، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.