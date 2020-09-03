أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم/ الخميس/ - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، وشفاء 612 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
الصحة الفلسطينية: تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:33 م
كورونا فى فلسطين
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
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