وأضافت أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 4755 حالة، وإجمالي الإصابات في عموم العراق بلغت 247 ألفًا و39 حالة منها 52 ألفًا و7 حالات ما زالوا يتلقون العلاج و496 حالة في العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الوفيات سجلت اليوم 74 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 7 آلاف و275 حالة.