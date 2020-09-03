اليوم السابع
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الصحة العالمية تؤكد جاهزية مصر لاستقبال آى زيادة فى أعداد إصابات كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:55 م
الصحة العالمية تؤكد جاهزية مصر لاستقبال آى زيادة فى أعداد إصابات كورونا
ماجد تمراز

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قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأي زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة أن هناك توقعات بزيادة أعداد الإصابات بالفيروس في فترات الشتاء، خاصة وأنه الفصل الذى تزيد فيه الإصابات بالفيروسات التاجية، موضحة أن السيطرة على فيروس كورونا ممكن بمشاركة الحكومات والمواطنين.

 

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أن التجمعات الكبيرة التى حدثت فى بعض الدول سببت في زيادة أعداد الإصابات وارتفاعها مرة أخرى، خاصة وأنه فيروس سريع الانتشار وبعد فتح بعض الأنشطة بشكل عشوائي في دول كبرى انتشر مرة أخرى، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت، خاصة وأن الكمامة أحد أهم وسائل الوقاية من الفيروس.

 

وأوضحت أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي والأعراض الرئيسية هي السعال والالتهاب الرئوي، ولا يمكن أن يكون ألم في المعدة أو القيئ فقط هي أعراض الإصابة بكورونا، موضحة أن سنغافورة أجرت بحث، وقالت إن الفيروس هناك أقل حدة وقوة عما ظهر عليه من قبل، وأن تلك الدراسة هي دراسة محدودة لم يتم تعميمها أو دراستها في مكان أخر.

 

وقالت إن هناك 16 لقاحا فى مراحل التجارب السريرية، وهي أهم مرحلة وتستلزم أن يتم تجريب اللقاح على آلاف المواطنين حتى يتم الاطمئنان من تأثير اللقاح وفعاليته وآثاره الجانبية، ونأمل أن يصل العالم إلى لقاح مع حلول العام الجديد، ولا يمكن أن هناك لقاح قبل حلول العام الجديد.

 

وأكدت أن نسبة الإصابة بين الأطفال والشباب صغار السن زادت في الفترة الأخيرة، وهو مؤشر هام لابد من الانتباه له، موضحة أن الفئات العمرية الكبيرة تجلس في المنزل لأنها استشعرت الخطورة.


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