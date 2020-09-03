الشواطئ العامة بالغردقة تعود لاستقبال المصيفين بعد انخفاض إصابات كورونا..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

عاد مجددا شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، من جديد لاستقبال المصيفين من أهالي مدينة الغردقة والوافدين إليها، وذلك تحت إجراءات احترازية مشددة من قبل إدارة النادي، لمواجهة فيروس كرونا المستجد، حيث بدأت المحافظة في التشغيل التدريجي للشواطئ العامة، والتي بدأت بشاطئ النادي الاجتماعي.

من جانبه قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، أنه تم افتتاح النادي الاجتماعي بالغردقة لاستقبال المصيفين للاستمتاع بشاطئ النادي بعد موافقة مسئولي المحافظة، مؤكدا على أن فتح النادي فى إطار تطبيق دقيق للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

وأضاف مدير النادي الإجتماعي بالغردقة، في تصريحات خاصة لـــ "اليوم السابع"، أن تقرر في عملية الدخول الحفاظ علي المسافات والإلتزام بالنسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء في عملية إستقبال المصيفين، حيث يتم إستقبال 700 عضو يومياً، وتم تحديد أيام معينة لإستقبال الأعضاء وكذلك أيام معينة لغير الأعضاء.

وتابع مدير النادي الإجتماعي بالغردقة، أنه تم تحديد 5 أيام في الأسبوع للأعضاء ومرافقيهم، وتحديد يومي الثلاثاء والأربعاء لغير الأعضاء ومرافقيهم، مؤكدا علي أن هناك تطبيق حازم ودقيق للإجراءات الإحترازية من حيث إرتداء الكمامة خلال الدخول، وكذلك قياس درجة الحرارة، وهما شرطين أساسين لكافة الزائرين.

وأكد مدير النادى، أن نسبة الــــ 50٪؜ تعد نموذجية بالنسبة للحفاظ علي التباعد الإجتماعي في النادي وعلي الشاطئ، حيث أن هناك مسافات بين الشمسيات والمقاعد المختلفة في النادي، وهناك تباعد ومسافات بين كافة المترددين عليه.

من جانب أخر، تجري محافظة البحر الأحمر، أعمال التطوير بشاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة، ليكون متنفساً للأهالي، حيث سيتم تطويره ورفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقى يليق بأبناء المحافظة.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر، أن هناك إهتمام من جانب مسئولى المحافظة بالملفات الخدمية للمواطنين ، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسة، وخاصة الشواطئ، حيث تم توجيه أن تكون رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية .

وأكدت المحافظة، أن الشاطئ العام رقم 4 تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للإستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار.

وكذلك تضم منطقة إنتظار، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية ليكون من أفضل وأجمل الشواطيء، وأن مشروع التطوير يشمل أيضاً تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 متر وبطول 700 متر ليكون مناسباً لحركة المشاه ومتنفساً أيضاً لأبناء المدينة.



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (1)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (2)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (3)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (4)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (5)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (6)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (7)



فتح شاطئ عام النادي الإجتماعي بمدينة الغردقة أمام الجمهور (8)