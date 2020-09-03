السيطرة على حريق بورشة مخزن القطارات بمحطة الواسطى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، من السيطرة على حريق شب بورشة مخزن الوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى شمال بنى سويف ، دون وقوع خسائر فى الأرواح، حيث تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بورشة مخزن للوقود بمحطة السكة الحديد بمدينة الواسطى، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

ودلت التحريات الأولية، أن الورشة لمخزن وقود المخصص لإمداد القطارات بمحطة الواسطى، وأسندت عملية إحلال وتجديد الورشة لأحد المقاولين، وبدء تنفيذ العملية منذ ثلاثة أيام.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لتشكيل لجنة لمعاينة مكان الحريق.

حريق بمخزن وقود محطة قطار الوسطى

حريق بمخزن وقود محطة قطار الوسطى