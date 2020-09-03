السيطرة على حريق بمخلفات على سطح مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ دون إصابات ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

اشتعلت النيران بمخلفات مستشفى دسوق العام المكونة من "جراكن" بلاستيك فارغة، خاصة بقسم الغسيل الكلوى ومراتب وبطاطين كهنة قديمة وكراتين، كانت مشونة فوق سطح مبنى الإدارة وقسم العزل بالمستشفى.

وهرعت سيارات الإطفاء ورجال الإطفاء والحماية المدنية للموقع، إضافة للقيادات الشرطية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ولم تحدث أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق والعرض على النيابة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما تردد أن الحريق كان بمبنى العزل، وأنها تفقدت مستشفى دسوق العام واطمأنت على الأطقم الطبية والإداريين نتيجة حدوث حريق طفيف بسطح مبنى إدارة المستشفى، حيث تم السيطرة على الحريق، واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها تفقدت أقسام الاستقبال والحضانة والكلى، واستمتعت لمرضى الكلى بكل ترحاب، واطمأنت على سلامة العمل وانتظامه بالمستشفى.



