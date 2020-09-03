السيطرة على حريقين منفصلين بأخميم وطما في سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى من السيطرة على حريقين منفصلين، الأول بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة، والثانى بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى المحافظة، دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية ميدان أبو غريب دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، ملك المدعوة سماح م م ح 42 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالكة المنزل قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفت الشبهة الجنائية.

وجاء الحريق الثانى بتلقى مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بحوش بناحية الصوامعة شرق دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد ملك المدعوه أحلام م ا ر 40 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالكة الحوش قررت بمضمون ما تقدم ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفت الشبهة الجنائية.