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السيسى يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية الأزمة الليبية وسد النهضة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 02:22 م
السيسى يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية الأزمة الليبية وسد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "جوزيف بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية، و "كريستيان برجر" سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
 
 
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.
 
 

السيسي

الازمة الليبية

مكافحة الارهاب

اوروبا

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