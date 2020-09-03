السنغال تنقل نترات الأمونيوم من ميناء دكار إلى مالى خوفا من تكرار كارثة بيروت

وكالات

قررت السنغال نقل مواد كيماوية موجودة في ميناء دكار، إلى مالي المجاورة، خوفًا من السيناريو الذي وقع في العاصمة اللبنانية .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، أن المسؤول في وزارة البيئة السنغالية بابا درامي، ذكر أن بلاده تسعى لنقل 3050 طنا من مادة نترات الأمونيوم، من ميناء دكار إلى مناجم في مالي المجاورة، لافتًا إلى أن مالي قد تلقت بالفعل شحنة من 700 طن من المادة الكيماوية خلال الأسبوع الماضي ، التي سيتم تخزينها في منجم "لولو جونكوتو" للذهب.

وأوضح أن السلطات السنغالية كانت على دراية بأن المواد الخطيرة موجودة في الميناء منذ 28 من يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، بسبب المادة الكيماوية نفسها، قررت السلطات أنه يجب أن يتم نقلها بشكل طارئ من المكان.