السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتهريب ألعاب نارية عبر طريق ميناء الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة وعضوية المستشار أيمن إبراهيم حنفى ، والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمين سر الجلسة محمد عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بتهريب مفرقعات ممثلة فى ألعاب نارية داخل حاوية مخبأة فيها بالمخالفة للقانون.

بدأت الواقعة فى القضية رقم 1124 لسنة 2012 عندما تبلغ لشرطة ميناء الإسكندرية من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل حاوية، وتم إبلاغ النيابة العامة ومعاينة الحاوية وتبين قيام المتهم "م.ح.ا" بجلب نفقرعات متمثله فى ألعاب نارية من الخارج على ميناء الإسكندرية وتم ضبط الحاوية من قبل شرطة ميناء الإسكندرية والجمارك وتحويل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء نص الحكم أنه بعد الاطلاع على المادتين 304/313-2 من الإجراءات الجنائية والمادة 102أ من العقوبات وبعد الاطلاع على قرار وزارة الداخلية بشأن المفرقعات قررت المحكمة السجن المشدد ثلاث سنوات مما نسب إليهم ومصادرة المضبوطات والتزامه بالمصاريف الجنائية.