"الزراعة" تعلن تكليف صلاح مصيلحى برئاسة هيئة الثروة السمكية

كتب عز النوبى

اصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور صلاح مصيلحى رئيس قسم علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لرئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحى هو عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي، وخبير بالاتحاد العربي للحفاظ على الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية وشغل مناصب عديدة منها عميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس ومستشار علمي لجهاز تعمير سيناء بوزارة الإسكان ، ورئيس قسم صحة الأسماك بالمركز الدولى للأسماك.

كانت الهيئة العامة للثروة السمكية، أكدت طرح مواقع بحرية للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تطوير إنتاج أقدم مزرعة سمكية بكفر الشيخ ورفع إنتاجية عدد كبير من المزارع للوصول إلى 3 مليون طن بحلول عام 2030، كما تم طرح مواقع للاستزراع البحري، إلى جانب تطوير ورفع إنتاجية المزارع، ويتم حالياً تطوير مزرعة الزاوية بالحامول بكفر الشيخ وهي من أقدم مزارع الإنتاج السمكى، حيث تبلغ مساحة المزرعة 150 فداناً، وبها 47 حوضاً، وسيتم رفع إنتاجيتها إلى 1500طن لتعود أحدث مزرعة استرشادية لاستزراع أسماك (البلطي والبوري والطوبار والمبروك)، بإنتاجية غير مسبوقة تصل لـ 9 طن في الفدان، على أن يتم رفع إنتاجية المزرعة من 8 إلى 10 طناً للفدان خاصة بعد تصغير مساحة الأحواض إلى 4 أفدنة باستخدام زريعة سمكية من مفرخ المزرعة الذى يعمل بطاقة إنتاج تصل 6 مليون ذريعة سنوياً.

كما تتابع الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، خطتها التنفيذية لتنمية وتطهير البحيرات الشمالية والمزارع السمكية واستزراع الأحواض السمكية للنهوض بها وزيادة الانتاج السمكى، وخاصة مزارع الاستزراع السمكى فى (المنزلة – الزاوية – برسيق – النموذجية)، وإنشاء عدد من المفرخات البحرية لإنتاج ذريعة الدنيس والقاروص.