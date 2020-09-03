اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الصربى يرفض بندا يعترف باستقلال كوسوفو فى محادثات واشنطن

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:29 م
الرئيس الصربى يرفض بندا يعترف باستقلال كوسوفو فى محادثات واشنطن إيفيتسا داتشيتش وزير الخارجية الصربى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الصربى إيفيتسا داتشيتش، إن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش رفض بشكل قاطع بندا يتحدث عن الاعتراف بانفصال إقليم كوسوفو، خلال محادثات جارية بواشنطن، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأضاف داتشيتش فى حديثه للصحفيين: "لقد تلقيت معلومات من واشنطن تفيد بأن الرئيس فوتشيتش رفض بشدة الفقرة 10... وقال إنه سيتصرف وفقا لما يمليه دستور صربيا".

 

وكان فوتشيتش قال فى الأسبوع الماضى إنه يشعر بالخوف قبيل اللقاء فى واشنطن لبحث موضوع كوسوفو، حيث أشارت مصادر كوسوفية وقتها إلى أنه سيُطلب من الرئيس الصربى التوقيع على الاعتراف بانفصال الإقليم.

 

 


الرئيس الصربى

استقلال كوسوفو

واشنطن

أمريكا

أخبار أمريكا

صربيا

أخبار صربيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

أخبار مصر.. الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا يدعونا للاستمرار بالإجراءات الاحترازية

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 بـ233.19 ريال

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة