الرئيس الصربى يرفض بندا يعترف باستقلال كوسوفو فى محادثات واشنطن

كتب وكالات

قال وزير الخارجية الصربى إيفيتسا داتشيتش، إن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش رفض بشكل قاطع بندا يتحدث عن الاعتراف بانفصال إقليم كوسوفو، خلال محادثات جارية بواشنطن، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف داتشيتش فى حديثه للصحفيين: "لقد تلقيت معلومات من واشنطن تفيد بأن الرئيس فوتشيتش رفض بشدة الفقرة 10... وقال إنه سيتصرف وفقا لما يمليه دستور صربيا".

وكان فوتشيتش قال فى الأسبوع الماضى إنه يشعر بالخوف قبيل اللقاء فى واشنطن لبحث موضوع كوسوفو، حيث أشارت مصادر كوسوفية وقتها إلى أنه سيُطلب من الرئيس الصربى التوقيع على الاعتراف بانفصال الإقليم.