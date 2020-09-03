اليوم السابع
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الداخلية تضبط 8 كيلو حشيش وأفيون

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:04 م
الداخلية تضبط 8 كيلو حشيش وأفيون مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الدخيلة بالإسكندرية .

 ونجحت الجهود في ضبط (عدد 36 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، فضلاً عن ضبط (عدد 2500 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية .

 

وأثمرت الجهود عن ضبط (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ، فضىلاً عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس .

ونجحت الجهود فيلا ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 250 جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض - هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية .

 

 

 


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