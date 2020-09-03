اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخشت يعلن تطوير نادى التجديف وخطة لوضع الرياضة على خريطة المنافسة الدولية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:18 ص
الخشت يعلن تطوير نادى التجديف وخطة لوضع الرياضة على خريطة المنافسة الدولية رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تجديد وتطوير نادى تجديف الجامعة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف الجامعة، في إطار تطوير منشآت جامعة القاهرة وتحديث بنيتها التحتية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي التجديف وعلى رأسهم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري لرياضة التجديف.
 
وعقب افتتاح تجديدات نادي التجديف، ترأس الدكتور محمد الخشت، اجتماع مجلس الإدارة الجديد، لمناقشة الخطط المستقبلية ووضع لائحة جديدة تحكم عمل النادي وتضع آليات محددة تضمن الانضباط و إعادة الهيكلة الادارية وتفتح افاق تطوير نشاطه وتحسين خدماته.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة  إن من أهدافنا إعادة رياضة التجديف في النادي ووضعها على خريطة المنافسة الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التجديف. 
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدكتور محمد الخشت كان قد وجه بضرورة التغلب على المشكلات الخاصة بالنادي وإعادة تشكيل مجلس إدارته ووضع لائحة جديدة متطورة، حتى يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.
 
وأوضح، أن الجامعة قامت بعمل بعض التجديدات المرحلية لنادي التجديف بعدما تسببت العواصف الترابية الأخيرة في شهر مارس الماضي في إحداث بعض التلفيات داخل النادي سواء على مستوى الأسقف الخاصة بالعوامة، أو على مستوى الكهرباء بالمرسى أو داخل العوامة، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة والدفاع المدني، والحصول على التراخيص الخاصة باتحاد رياضة التجديف باعتباره ناديا رياضيا واجتماعيًا.
 
 


IMG-20200903-WA0000
 

IMG-20200903-WA0001
 

IMG-20200903-WA0002
 

IMG-20200903-WA0003
 

IMG-20200903-WA0004
 

IMG-20200903-WA0005
 

 

 


جامعة القاهرة

نادى التجديف

تطوير نادىالنجديف

محمد الخشت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تستحدث دبلوم الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى بكلية الإعلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:36 ص

رئيس جامعة القاهرة يؤكد الاستعداد لإعادة فرع الخرطوم.. فيديو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:48 م

جامعة القاهرة تعلن استئناف الدراسة بفرع الخرطوم فور تجهيز المقر بـ 4 كليات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:54 م

جامعة القاهرة: تشكيل لجنة لدراسة الأمور الخاصة بعودة الدراسة لفرع الجامعة بالخرطوم

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:16 م

جامعة القاهرة تؤكد عودة فرع الخرطوم مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والسودان

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة