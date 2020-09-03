الحكم فى استئناف الفنان حسام حبيب على حبسه اليوم

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حكمها فى الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل، وكانت النيابة العامة، قد تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المنتج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال، ونفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

وطبقاً للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

محل الاعتداء فى جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة.

الحق فى سلامة الجسم.

الحق فى سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هى:

الحق فى التكامل الجسدى.

الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.

الحق في التحرر من الآلام البدنية.

الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:

يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.