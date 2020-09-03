الجزائر تشترى علف الشعير فى مناقصة

قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس، إن من المعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كان الحجم الاسمي فيها 50 ألف طن أُغلقت أمس الأربعاء.
وتتراوح التقديرات الأولية للكمية المشتراة بين 90 ألف طن و125 ألف طن.
وبحسب التقديرات الأولية للمتعاملين، فإن سعر الشراء دار بين حوالي 214 و215 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.
وطلبت المناقصة كمية اسمية قدرها 50 ألف طن على شحنتين حجم الواحدة 25 ألف طن للشحن بين الأول والخامس عشر من أكتوبر وبين السادس عشر والثلاثين منه.
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