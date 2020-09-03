الجزائر تشترى علف الشعير فى مناقصة

رويترز

قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس، إن من المعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية وذلك في مناقصة كان الحجم الاسمي فيها 50 ألف طن أُغلقت أمس الأربعاء.