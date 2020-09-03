التنظيم والإدارة يعلن تحميل 17 ألف مستخدم لتطبيق "اقرأ" وبدء تسجيل المتسابقين

كتب أحمد حمادة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ أن عدد مرات تحميل كتب مسابقة مبادرة "كل يوم كتاب" عبر تطبيق "اقرأ" والتي ينفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقافة بلغت 16 ألفا و 797 مرة، وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم أنه تم إتاحة التسجيل للراغبين في الإجابة عن أسئلة المسابقة عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/ ، ويتيح التطبيق إمكانية تحميل كتب إلكترونية تتناول عدة مجالات منها علم الاجتماع، التربية، التكنولوجيا، المسرح وغيرها، لتتلاءم مع الأذواق المختلفة والاهتمامات المتنوعة لدى القطاع العريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وحرص الجهاز في هذا الشأن على التعاون مع خبراء وزارة الثقافة لانتقاء هذه الكتب بعناية شديدة ووفق عدة معايير منها بساطة لغتها وصغر حجمها وإتاحتها في نسخة إلكترونية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها.

ومن الكتب التي تم نشرها بالتطبيق بناء الشخصية الوطنية للدكتور سامي ربيع وآخرون، بناء الوعي، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب وكلاهما للدكتور محمد مختار جمعه، ما الفضاء الرقمي للدكتور لؤي عبد الحميد، ما علم الاجتماع للدكتور أحمد زايد، أحلام شهرزاد للأديب العالمي طه حسين، نساء محاربات كتبه صوفي عبد الله، ما الموسيقى للدكتور زين نصار، ثم غربت الشمس للأديبة سهير القلماوي، نعمة الماء للدكتور محمد سالم أبوعاصي وآخرون، وما الإبداع للدكتور شاكر عبد الحميد.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع وزارة الثقافة قد أعلن خلال شهر أبريل إطلاق التطبيق الاليكتروني "اقرأ" ضمن مبادرة "كل يوم كتاب" عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق الرابط الإلكتروني http://read.caoa.gov.eg/ لتسجيل بيانات الراغبين في الاشتراك في مسابقة مبادرة كل يوم كتاب "إقرأ"والتي نفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الثقافة لموظفي الجهاز الإداري للدولة.