التموين تضيف 7 سلع جديدة للمقررات التموينية.. اعرف الأسعار "فيديو"

كتب ـ إبراهيم سعيد

قال أحمد الزايد، رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن أهم السلع التي تمت إضافتها حديثا على بطاقات التموين سبعة أصناف، بناءً على رغبة النائب التمويني، وهي: علبة الكبريت بسعر جنيه، وكيس ملح 300 جرام بسعر جنيه، وحلاوة طحينية 40 جراما بسعر جنيه، ومرق الدجاج، وكيس الكابتشينو، وطحينة بيضاء، وكيس سائل غسيل الأواني.

وأضاف الزايد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إضافة تلك السلع تأتي ضمن تحسين المنظومة التموينية، وتلبية لرغبة المستهلك.

ولفت إلى أن تلك السلع جاءت من ضمن سلع عديدة عرضت على لجنة الشراء القابضة للصناعات الغذائية، والهدف هو استغلال "الفكة"، وطرح سلع أقل من ثلاثة جنيهات، على اعتبار أنها مكملة للبطاقة التموينية.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على منافذ الوزارة لصرف السلع الجديدة، من خلال المجمعات الاستهلاكية.

ومن جانب آخر، تمكنت حملة تموينية بناحية مركز أجا، من ضبط كمية من اللحوم مذبوحه خارج السلخانة، وقد وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على الأسواق، وعلى الفور شكل السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وتحت إشراف رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، حملة تموينية مكبرة برئاسة أحمد فتحى حجازى نائب رئيس المدينة، يرافقه أحمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر، ومصطفى عوض المفتش بإدارة التموين، ووليد الجبرونى ومحمد عماد بمكتب مراقبة الاغذية بأجا.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل جزارة بقرية طنامل لقيامه بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 50 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، كما تم ضبط 7 محلات لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى و 11 محلا لعدم الإعلان عن الأسعار فى قرى أخطاب والإنشاصية وميت مسعود ، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم ، وسوف تستمر الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.