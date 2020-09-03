التشيك تسجل أعلى عدد يومى من إصابات كورونا منذ بداية كورونا

رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الخميس، أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 650 وهو الأعلى منذ وصول الجائحة إلى البلاد في مارس.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 25773 في البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليونا و700 ألف نسمة.

وكانت قد حذفت جمهورية التشيك، إسبانيا - ما عدا جزر الكناري- من قائمتها للدول الآمنة للسفر فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذكر (راديو براغ الدولي)، أن أي شخص يسعى لدخول التشيك بعد أن زار إسبانيا سيتعين عليه تقديم تحليل سلبي لفيروس كورونا أو الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام.