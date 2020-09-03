وقال فنغ إن الحكومة الصينية تطلب دائما من شركاتها الالتزام بالقواعد الدولية والعمل وفقا للقوانين واللوائح في الدول التي تقوم بأنشطة فيها.

وأضاف فنغ "أساء الجانب الهندي استخدام مفهوم /الأمن القومي/ واعتمد تدابير تقييدية تمييزية ضد الشركات الصينية، منتهكا بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة "، داعيا الهند على تصحيح ممارساتها الخاطئة.

وتابع فنغ أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والهند مفيد للجانبين، ومن المأمول أن تحافظ الدولتان معا على التعاون الذي تم الوصول إليه بصعوبة، وأن توفرا سويا بيئة أعمال مفتوحة وعادلة للمستثمرين الدوليين ومزودي الخدمات، بما في ذلك الشركات الصينية".