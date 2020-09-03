التأمينات تؤكد انتظام صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الخميس، صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث أشارت الى انتظام الصرف، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، قد أكد أنه نظرا لوجود إقبال كبير من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.
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