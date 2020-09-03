البابا فرنسيس يدعو إلى يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان غدا الجمعة

كتب محمد تهامى زكى

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، وسيكون غدا الجمعة، الرابع من سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة.

وكتب البابا، عبر حسابه على تويتر: "أدعو الجميع لعيش يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، يوم الجمعة القادم، فى الرابع من سبتمبر الجارى، كما أننى أدعو الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة".



البابا فرنسيس

وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات للبابا فرنسيس وهو يحمل علم لبنان، من أحد الصحفيين، ويقوم بتقبيله، ثم يقوم بالصلاة، وسط حضور كثيف من وسائل الإعلام والصحافة، وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن البابا فرانسيس قال: " لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلى عنه"، وذلك خلال كلمة للبابا فى ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.

وأكد بابا الفاتيكان فرنسيس، ان لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلى عنه، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، وكان البابا فرنسيس قد أعلن الصلاة من أجل لبنان وضحايا الانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت وعائلاتهم، وكى يتمكن لبنان من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة.

وكتب البابا فرنسيس فى تغريدة باللغة العربية على صفحته الخاصة على "تويتر" وقتها: "نصلى من أجل ضحايا انفجارات بيروت وعائلاتهم، ونصلى من أجل لبنان لكى يتمكن بالتزام جميع مكوناته الاجتماعية والسياسية والدينية من مواجهة هذه المرحلة المأساوية والأليمة".