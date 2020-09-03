اليوم السابع
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الانتهاء من بناء 49 مسجدا بمدينة الشروق واستمرار إنشاء 7 دور عبادة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:51 م
الانتهاء من بناء 49 مسجدا بمدينة الشروق واستمرار إنشاء 7 دور عبادة مساجد
كتب على عبد الرحمن

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عمارة دور العبادة أحد أهم أولويات الدولة، وهو ما تكشفه الأرقام خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، ففى مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، تم تخصيص 56 قطعة أرض لإنشاء مساجد فى مواقع مختلفة، تم تنفيذ منها 49 مسجدا، على مساحات تصل إلى 6435م، ويجرى الانتهاء من بقية المساجد.

المساجد التى تم الانتهاء منها فى مدينة الشروق تقع فى مناطق حيوية ومتفرقة لتخدم أكبر عدد من السكان وهى :" مركز المدينه1 ، شرق 1، شمال الحى الأول شرق ، المنطقه الأولى ، الحى الأول والثانى والثالث والثامن والتاسع ، المنطقة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والسادسة، إسكان الشباب 100م2 شمال، إسكان الشباب 100م2 جنوب، إسكان الشباب 70م2 شمال، إسكان الشباب 63م2 شمال، إسكان المستقبل، الإسكان العائلى 1 و2 ، الاجتماعى، مركز المدينة، إسكان متوسط "دار مصر"، المرحلة الثالثة بالإسكان المتوسط "دار مصر"، الإسكان الاجتماعى بالواجهة الشرقية". 

يذكر أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.

 


 


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