اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يشارك مصر مخاوفها حول ملف سد النهضة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:30 م
الاتحاد الأوروبى يشارك مصر مخاوفها حول ملف سد النهضة جوزيب بوريل
كتبت: أحمد جمعة تصوير:حسن محمد

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قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: هناك تحركات لتعزيز الشراكة مع مصر، لوجود مصالح مشتركة، ونرغب في التشاور فيما بيننا حول الأوضاع الهامة منها التجارة والبيئة، مؤكدا أن من بين المشاورات إدارة المياه والأمور الصحية.
 
وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أنه تم التطرق لحزمة المساعدات التي ستقدم لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الموضوعات الإقليمية كانت على رأس المشاورات التى جرت مع وزير الخارجية، مشيدا بدور مصر فى تعزيز وقف إطلاق النار فى ليبيا وإحلال السلام فى فلسطين ومنع ضم القدس، معربا عن قلقه من تصاعد العنف فى المتوسط.
 
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبى يشارك مصر مخاوفها فيما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكدا ترحيب الاتحاد الأوروبى المفاوضات الجارية حول ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
 

جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبى

المفوضية الأوروبية

سد النهضه

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