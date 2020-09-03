الإسكان وصندوق مصر السيادى يطوران القاهرة الخديوية باستثمارات 30 مليار جنيه

كتب أحمد حمادة

30 مليار جنيه تمثل المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه

وزيرة التخطيط: نحرص على التعاون مع وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

هالة السعيد: الصندوق السيادى سيقوم بدور المطور العام لمجمع التحرير مع مستثمرين دوليين ومحليين

وزير الإسكان: من المهم اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية

عاصم الجزار: من الضرورة اختيار الأنشطة المناسبة للمنطقة بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة.

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى بحضور قيادات الوزارتين والصندوق فى اجتماع موسع، سبل التعاون فى تنسيق تطوير القاهرة الخديوية ومشروعات معالجة الصرف الصحى وتحلية المياه فى إطار الخطة الخمسية الحالية.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل استغلال الأصول المنقولة للصندوق السيادى بمنطقة وسط البلد من جهات حكومية مختلفة ومنها مجمع التحرير الذى يأتى ضمن باكورة الأصول التى سيتم تطويرها ضمن المخطط الطموح لمنطقة القاهرة الخديوية.

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الإسكان، من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل، لزيادة موارد الدولة، واستغلال تلك العوائد فى مشروعات التنمية والتطوير المختلفة الجارى تنفيذها فى ربوع مصر.

وأضافت السعيد، أن الصندوق سيقوم بدور المطور العام لهذه الأصول فى إطار رؤية القيادة السياسية ووزارة الإسكان لإعادة المنطقة لرونقها بالشراكة مع مستثمرين دوليين ومحليين، خاصة فى ظل الإقبال الكبير على الشراكة فى مجمع التحرير.

ومن جانبه أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضاري.

وأوضح الوزير أنه تم أيضًا، مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن الصندوق سيعمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد افضل الاستخدامات لمبنى مجمع التحرير بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة تمهيدا لدعوة المطورين المتخصصين فى المجالات المختلفة من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص، كما يبحث الصندوق سبل التعاون الاستثمارى مع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فى أصول الصندوق بمنطقة القاهرة الخديوية لإثراء المنطقة بأنشطة جديدة تعظم من قيمة هذه الأصول.

كما تطرق الحاضرون بالاجتماع، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع فى مشروعات معالجة الصرف الصحى وتحلية مياه الشرب ضمن مخطط لتحسين البنية الأساسية وتوفير المياه الصالحة للاستخدام، حيث أبدى الصندوق اهتماما شديدا بالتعاون مع وزارة الإسكان فى بناء طاقات كبيرة لمعالجة وتحلية المياه ضمن الخطة الخمسية الحالية.

وأوضح سليمان أنه من المنتظر أن يشارك صندوق مصر السيادى عبر صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين فى المساهمة فى إنجاح المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه، والتى تتمثل فى الخطة الخمسية الأولى التى تتضمن تنفيذ طاقات تحلية تصل إلى 1,4 مليون متر مكعب مياه يوميا بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه.

يُشار إلى أن وزارة الإسكان قد أعدت خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من 2020 وحتى 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة لتوفير طاقة 6.4 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، كما تعمل الوزارة على التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى عبر إنشاء محطات جديدة ورفع كفاءة محطات قائمة.