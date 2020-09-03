اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تؤكد إعداد برامج للنشء والشباب من خلال المسجد ومراكز الثقافة الإسلامية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:42 م
الأوقاف تؤكد إعداد برامج للنشء والشباب من خلال المسجد ومراكز الثقافة الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن بناء الشخصية أو إعادة بنائها أمر ليس بالهين ولا اليسير، ولا يمكن أن تنوء بأثقاله جهة واحدة أو مؤسسة واحدة دينية أو ثقافية أو تربوية أو مجتمعية أو تنموية، إنما يمكن لهؤلاء مجتمعين في ظل إرادة سياسية قوية وداعمة أن يحدثوا نقلة نوعية بل سريعة في هذا الشأن.
 
وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم:"ومن ثم كان اجتماعنا في وزارة الدولة للإعلام مع وزيري الإعلام والشباب إعدادًا لإطلاق مبادرة : "الشخصية المصرية 2030 "، بمشاركة وزارات: الأوقاف، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والإعلام، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسائر الجهات المعنية ببناء الشخصية المصرية ليتكامل دور المؤسسات العلمية والتربوية والمسجد والكنيسة والإعلام والثقافة والشباب في وضع أسس المبادرة ومتابعة تنفيذها بشراكة كاملة تبتغي وجه الله (عز وجل) وصالح الوطن".
 
وتابع جمعة:"إذا تحدثنا عن دور وزارة الأوقاف في ذلك، فإضافة إلى تعاونها وشراكتها الكاملة مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، فإنها قد أعدت برامج للنشء والشباب سواء من خلال المسجد ومراكز الثقافة الإسلامية، أم من خلال رعاية النشء في المدارس الفكرية والقرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، أم من خلال دروس الواعظات، وإصدار الكتب والمجلات، ومنها مجلة الفردوس مجلة كل الأطفال التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع إعداد عدة كتب للطفل جار إصدارها بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية".
 
واستطرد وزير الأوقاف:"غير أن المحور الأهم هو من أين نبدأ ؟ فهيا لنبدأ ؛ ليتوازى العمل مع التخطيط وتطوير المبادرة، فأولى الأماكن بتطبيق منظومة القيم هو المسجد، سواء بالالتزام الجاد والتام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، أم من حيث الحفاظ على حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، من خلال الإسهام في عملية النظافة من جهة , والمحافظة عليها من جهة أخرى، مع عدم الإسراف في استخدام المياه أو الكهرباء، والكف عن أي محاولة لبناء المساجد على أرض زراعية أو ملك عام أو ملك خاص بالمخالفة للقانون ، أو إعادة محاولة فتح أي دورات مياه يمكن أن تصرف على النيل أو الترع أو المصارف ، ومعلوم أن طاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تنال بمعصيته في أذى الخلق ، ولذلك اتخذنا قرارات حاسمة بعدم إعادة فتح أي دورات مياه يمكن أن تصرف في النيل أو أي مجرى مائي ، فإن لم نبدأ بضبط سلوكنا ونحن في ضيافة بيوت الله (عز وجل) فأنَّى لنا أن نضبطها بعد ذلك؟".
واختتم وزير الأوقاف:"وعلينا جميعا أن نجعل من المسجد منطلقا لترسيخ منظومة القيم، حيث يقول الحق سبحانه : "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ"، ويقول سبحانه : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ " , فإذا لم يكن هؤلاء من أحرص الناس على القيم الأخلاقية والإنسانية فما انتفعوا بالتردد على المساجد، حيث يقول الحق سبحانه : " إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ " , فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".
 

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

أخبار 24 ساعة.. "الأعلى للجامعات" يبدأ خطوات إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

قصة تحويل مأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ" بالمنيا.. فيديو

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

فيديو.. كيف أصبحت الأسمرات من سكن عشوائى لتحفة معمارية عالمية

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

مصدر أمنى ينفى مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

أثرياء العالم ما بعد كورونا.. فوربس تكشف: قائمة المليارديرات تقل 58 فردا عن 2019.. جيف بيزوس الأكثر ثراء بـ113 مليار دولار.. ناصف ساويرس الأول عربيًا بـ5 مليارات دولار.. وثروات الأثرياء العرب تنكمش بنسبة 19.4%

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

انفوجراف.. 7 أراضي تحولت ملكيتها لصندوق مصر منها مجمع التحرير

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

السماء تمطر مخدرات في ميدان رابين بتل أبيب.. صور

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

ليفربول يفتخر بحبيب الملايين محمد صلاح.. صورة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

امتى الإنسان قرر يستعبد أخاه الإنسان.. في حلقة جديدة من الحدوتة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

"صحة بنى سويف " تعلن أسماء الطلاب المقبولين فى مدارس التمريض بالمحافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة