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"الأغذية العالمى" يتوقع وصول الفقراء إلى 115 مليونا بالعالم العربي بسبب كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:20 م
"الأغذية العالمى" يتوقع وصول الفقراء إلى 115 مليونا بالعالم العربي بسبب كورونا ديفيد بيزلى المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمى
كتبت - هند المغربي

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أكد ديفيد بيزلى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، على ضرورة التعاون لوقف تحول هذه الأزمة الصحية إلى جائحة جوع، حيث بدأ من قليل فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عبر تقنية الاتصال المرئي، ووفقا لجامعه الدول العربية فيأتى على رأس جدول أعمال الاجتماع التداعيات الصحية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وتقديم الدعم إلى لبنان، ودعم اقتصاد دولة فلسطين.

 

ووفق الأغذية العالمي تشير التقديرات الى أن وباء كوفيد -19 سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر سيصلون إلى 115 مليون شخص في العالم العربي أي أكثر من 1 من كل 4 أشخاص من مجموع السكان.

 

 


الاغذية العالمى‏

جامعه الدول العربية

الامم المتحدة كورونا

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