اطمن على نفسك.. اختبارات تساعد في تشخيص إصابتك بعرق النسا

كتبت فاطمة خليل

ينتج ألم عرق النسا عن تهيج أو التهاب أو ضغط على العصب في أسفل الظهر، والسبب الأكثر شيوعًا هو الانزلاق الغضروفي الذي يسبب الضغط على جذر العصب ويتحسن معظم المصابين بعرق النسا من تلقاء أنفسهم مع الوقت، من خلال " اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز اختبارات تساعد في تشخيص إصابتك بعرق النسا، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ما هو عرق النسا؟



عرق النسا هو ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي، والذي ينشأ في منطقة الأرداف والعصب الوركي هو أطول وأسمك عصب في الجسم يتكون في الواقع من خمسة جذور عصبية: اثنان من منطقة أسفل الظهر تسمى العمود الفقري القطني وثلاثة من الجزء الأخير من العمود الفقري يسمى العجز تتجمع جذور الأعصاب الخمسة معًا لتشكل العصب الوركي الأيمن والأيسر على كل جانب من جسمك ، يمر عصب وركي واحد عبر الوركين والأرداف وأسفل الساق وينتهي أسفل الركبة مباشرة ثم يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى ، والتي تستمر أسفل ساقك إلى قدمك وأصابع قدمك.

الإصابة الحقيقية للعصب الوركي "عرق النسا" نادرة في الواقع، ولكن مصطلح "عرق النسا" يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر وينتشر إلى أسفل الساق ما يشترك فيه هذا الألم هو إصابة العصب - تهيج أو التهاب أو قرص أو ضغط على عصب أسفل الظهر.

إذا كنت مصابًا "بعرق النسا" ، فإنك تعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي - أي في أي مكان من أسفل الظهر ، عبر الوركين والأرداف و / أو أسفل الساقين ويمكن أن يسبب أيضًا ضعفًا في العضلات في ساقك وقدمك ، وخدر في ساقك ، وإحساس بوخز وخز مزعج في ساقك وقدمك وأصابع قدمك.

اختبارات تشخيص عرق النسا



أولاً سيقوم مقدم الرعاية الصحية بمراجعة تاريخك الطبي بعد ذلك ، سيسألك عن أعراضك.

أثناء الفحص البدني، سيطلب طبيبك منك المشي حتى يتمكن من معرفة كيف يحمل عمودك الفقري وزنك وقد يُطلب منك المشي على أصابع قدميك وكعبيك للتحقق من قوة عضلات ربلة الساق.





قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء اختبار رفع الساق المستقيمة في هذا الاختبار ، ستستلقي على ظهرك وساقيك مفرودتين سيرفع الطبيب ببطء كل ​​ساق ويلاحظ النقطة التي يبدأ عندها الألم.

يساعد هذا الاختبار في تحديد الأعصاب المصابة وتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في أحد الأقراص سيُطلب منك أيضًا القيام بإطالات وحركات أخرى لتحديد الألم والتحقق من مرونة العضلات وقوتها.

اعتمادًا على ما يكتشفه طبيبك أثناء الفحص البدني، قد يتم إجراء التصوير والاختبارات الأخرى قد تشمل هذه:

-الأشعة السينية للعمود الفقري للبحث عن كسور العمود الفقري ومشاكل القرص والعدوى والأورام والنتوءات العظمية.

-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) لرؤية صور مفصلة للعظام والأنسجة الرخوة في الظهر يمكن أن يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي ضغطًا على العصب وانفتاق القرص وأي حالة التهاب في المفاصل قد تضغط على العصب عادة ما يتم طلب التصوير بالرنين المغناطيسي لتأكيد تشخيص عرق النسا.

-دراسات سرعة التوصيل العصبي / تخطيط كهربية العضل لفحص مدى جودة انتقال النبضات الكهربائية عبر العصب الوركي واستجابة العضلات.

-تصوير النخاع لتحديد ما إذا كانت الفقرات أو القرص يسبب الألم.