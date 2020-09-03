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اصطدام طائرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعنبر فى مطار بيروت

الخميس، 03 سبتمبر 2020 07:11 ص
اصطدام طائرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بعنبر فى مطار بيروت طائرة ماكرون
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضررت بشكل طفيف إثر اصطدامها بأحد العنابر فى مطار بيروت الدولي الاثنين الماضى، وقال موقع "فرانس إنفو" بحسب "روسيا اليوم" إن الطيارين غير مسؤولين عن هذه الحادثة ولم يكن الرئيس الفرنسي على متن الطائرة، ونقل عن الصحفى ميشيل بولاكو، أن "الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية "إيرباص 330" قد تضرر بعد اصطدامها بعنبر أثناء ركنها يوم الاثنين".

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وأوضح التلفزيون الفرنسى أن ماكرون لم يعد إلى فرنسا على متن الطائرة المذكورة، وعاد على متن طائرة من طراز "فالكون".


إيمانويل ماكرون

لبنان

بيروت

انفجار بيروت

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