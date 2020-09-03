اسباب الدوخة قد تكون إصابتك بأمراض عدة منها منيير

كتبت فاطمة خليل

أسباب الدوخة أو الدوار عديدة فقد تكون أحد أعراض مرض ما يمكن أن يحدث عندما تكون هناك مشكلة في الأذن الداخلية أو الدماغ أو مسار العصب الحسي ويمكن أن تحدث الدوخة، بما في ذلك الدوار، في أي عمر، ولكنها شائعة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الدوخة وأعراضها وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي".

اسباب الدوخة



اسباب الدوخة مختلفة حيث يمكن أن يكون الدوار مؤقتًا أو طويل الأمد يمكن أن يحدث أثناء الحمل أو كعرض من أعراض التهاب الأذن.يعاني الأشخاص المصابون باضطراب في الأذن الداخلية ، مثل مرض منير، أحيانًا من الدوار أيضًا.

والدوار هو إحساس كما لو أن الغرفة أو البيئة المحيطة تدور في دوائر حول الشخص.

يمكن أن يحدث الدوار عندما ينظر الشخص إلى الأسفل من ارتفاع كبير، لكنه يشير عادةً إلى أي نوبات مؤقتة أو مستمرة من الدوار تحدث بسبب مشاكل في الأذن الداخلية أو الدماغ.

إنه ليس مرضًا ولكنه عرض يمكن أن يسبب العديد من الحالات المختلفة الدوار.

أسباب الدوخة المرضية



التهاب تيه الأذن

يمكن أن يحدث هذا الاضطراب عندما تسبب العدوى التهابًا في متاهة الأذن الداخلية داخل هذه المنطقة يوجد العصب الدهليزي القوقعي يرسل هذا العصب معلومات إلى الدماغ حول حركة الرأس والموضع والصوت.

بصرف النظر عن الدوخة المصاحبة للدوار، قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب تيه الأذن من فقدان السمع وطنين الأذن والصداع وآلام الأذن وتغيرات الرؤية.

التهاب العصب الدهليزي

تسبب العدوى التهاب العصب الدهليزي ، وهو التهاب في العصب الدهليزي إنه مشابه لالتهاب تيه الأذن ، لكنه لا يؤثر على سمع الشخص يسبب التهاب العصب الدهليزي الدوار الذي قد يصاحب عدم وضوح الرؤية أو الغثيان الشديد أو الشعور بفقدان التوازن.

ورم صفراوي

يتطور هذا النمو الجلدي غير السرطاني في الأذن الوسطى، عادةً بسبب العدوى المتكررة عندما تنمو خلف طبلة الأذن، يمكن أن تتلف الهياكل العظمية للأذن الوسطى ، مما يؤدي إلى فقدان السمع والدوخة.

مرض منيير

يتسبب هذا المرض في تراكم السوائل في الأذن الداخلية، مما قد يؤدي إلى حدوث نوبات من الدوار مع طنين في الأذنين وفقدان السمع. تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 60 عامًا.

يقدر المعهد الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى أن 615000 شخص في الولايات المتحدة لديهم حاليًا تشخيص لمرض منير ، حيث يقوم الأطباء بتشخيص حوالي 45500 حالة جديدة كل عام.

السبب الدقيق غير واضح ، لكنه قد ينجم عن انقباض الأوعية الدموية ، أو العدوى الفيروسية ، أو تفاعل المناعة الذاتية. قد يكون هناك أيضًا مكون وراثي يعني أنه يعمل في بعض العائلات.

دوار الوضعة الانتيابي الحميد

تحتوي الأذن الداخلية على هياكل تسمى أعضاء غبار الأذن ، والتي تحتوي على سائل وجزيئات بلورات كربونات الكالسيوم يتم إزاحة هذه البلورات وتسقط في القنوات نصف الدائرية هناك ، تلامس كل بلورة ساقطة خلايا الشعر الحسية داخل قبة القنوات نصف الدائرية أثناء الحركة.

نتيجة لذلك ، يتلقى الدماغ معلومات غير دقيقة حول وضع الشخص، ويحدث دوار يعاني الأشخاص عادةً من فترات من الدوار تستمر لأقل من 60 ثانية ، ولكن قد يحدث أيضًا غثيان وأعراض أخرى.

اسباب الدوخة الأخرى



يمكن أن يحدث الدوار أيضًا مع:

-صداع نصفي

-إصابة في الرأس

-عملية جراحية للإذن

-الناسور المحيطي ، عندما يتسرب سائل الأذن الداخلية إلى الأذن الوسطى بسبب تمزق في أي من الغشاءين بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية

-القوباء المنطقية في أو حول الأذن (الهربس النطاقي الأذني)

-تصلب الأذن ، عندما تؤدي مشكلة نمو عظام الأذن الوسطى إلى فقدان السمع

-مرض الزهري

-سكتة دماغية

-أمراض المخيخ أو جذع الدماغ

-ورم العصب السمعي ، وهو نمو حميد يتطور على العصب الدهليزي القوقعي بالقرب من الأذن الداخلية

-تصلب متعدد

-الراحة في الفراش لفترات طويلة واستخدام بعض الأدوية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الدوار.