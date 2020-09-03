ووفق ما ذكره مسئولو الإنقاذ، فإنه قد تم نقل الضحايا إلى مجمع طبي بمدينة سوابي في الإقليم الباكستاني، فيما يجري مسئولو هيئة الإنقاذ عمليات البحث في المياه والإنقاذ بصورة يومية، وذلك في الوقت الذي يتواصل هطول الأمطار على مدينة مينجورا بوادي سوات لليوم الرابع على التوالي.