ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة الموسمية اليوم الخميس، فى إقليم "خيبر بختنخوا" الباكستاني إلى 23 قتيلا و34 مُصابا على الأقل، وذكرت "هيئة إدارة الكوارث" في الإقليم - بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية، على موقعها الإلكتروني - بأن الأمطار تسببت في تدمير 110 منازل بشكل جزئي و13 منزلا تم تدميرهم بالكامل.
ووفق ما ذكره مسئولو الإنقاذ، فإنه قد تم نقل الضحايا إلى مجمع طبي بمدينة سوابي في الإقليم الباكستاني، فيما يجري مسئولو هيئة الإنقاذ عمليات البحث في المياه والإنقاذ بصورة يومية، وذلك في الوقت الذي يتواصل هطول الأمطار على مدينة مينجورا بوادي سوات لليوم الرابع على التوالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة