اليوم السابع
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ارتفاع جديد فى إصابات كورونا بالصين.. 11حالة جديدة قادمة من الخارج و"صفر" محلى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 03:18 ص
ارتفاع جديد فى إصابات كورونا بالصين.. 11حالة جديدة قادمة من الخارج و"صفر" محلى طلاب الصين وكورونا
رويترز

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قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم، الخميس، إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من سبتمبر ارتفاعا من ثمانية في اليوم السابق.
 
وقالت اللجنة في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج ، ليصبح هذا اليوم الثامن عشر على التوالي بدون إصابات محلية.
 
وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 12 من 19 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.
 
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسى الآن 85077 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. 

الصحة فى الصين

الصين

مرض كوفيد19

فيروس كورونا

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