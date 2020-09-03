إيطاليا ترسل مساعدات طبية إلى لبنان

وسلمت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيمانويلا ديل ري، الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى الصليب الأحمر، في حضور سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، والامين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، وذلك بالتعاون مع الجيش اللبناني.وأعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالي في تصريح من المطار عن "تضامنها وتعاطفها مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم الذي حصل في مرفأ بيروت وادى الى خسائر بشرية ومادية كبيرة".