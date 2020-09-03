اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندونيسيا تعتقل بريطانيًا وأستراليًا بتهمة حيازة مواد مخدرة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 08:24 م
إندونيسيا تعتقل بريطانيًا وأستراليًا بتهمة حيازة مواد مخدرة عناصر من الشرطه الاندونيسيه
جاكرتا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال شخصين أحدهما بريطانى والآخر أسترالى فى جزيرة بالى لحيازتهما موادًا مخدرة.

وقال قائد شرطة مدينة دينباسار بجزيرة بالى "يانسن بانجايتان" - فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - : "إن البريطانى (كولوم بارك) تم اعتقاله لحيازته مواد مخدرة من بينها 11.8 جرام من مخدر الميثامفيتامين، ويقيم (بارك) فى بالى منذ 2019".

وأضاف بانجايتان: "أنه تم اعتقال الأسترالى (آرون واين كويل)" المقيم على أراضى الجزيرة منذ أوائل العام الجاري؛ لحيازته 1.2 جرام من نفس المادة المخدرة".

وأشار إلى أن السلطات الإندونيسية تحتجز الشخصين؛ لإجراء تحقيق معهما.

 


إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

بريطانيًا

أستراليًا

حيازة مواد مخدرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة