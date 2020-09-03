إندونيسيا تعتقل بريطانيًا وأستراليًا بتهمة حيازة مواد مخدرة

جاكرتا /أ ش أ/

أعلنت الشرطة الإندونيسية، اعتقال شخصين أحدهما بريطانى والآخر أسترالى فى جزيرة بالى لحيازتهما موادًا مخدرة.

وقال قائد شرطة مدينة دينباسار بجزيرة بالى "يانسن بانجايتان" - فى بيان نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس - : "إن البريطانى (كولوم بارك) تم اعتقاله لحيازته مواد مخدرة من بينها 11.8 جرام من مخدر الميثامفيتامين، ويقيم (بارك) فى بالى منذ 2019".

وأضاف بانجايتان: "أنه تم اعتقال الأسترالى (آرون واين كويل)" المقيم على أراضى الجزيرة منذ أوائل العام الجاري؛ لحيازته 1.2 جرام من نفس المادة المخدرة".

وأشار إلى أن السلطات الإندونيسية تحتجز الشخصين؛ لإجراء تحقيق معهما.