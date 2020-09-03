اليوم السابع
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خالد صلاح
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"إل جي" الكورية تضخ 50 مليون دولار لتصنيع الغسالات والثلاجات الكهربائية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:17 ص
"إل جي" الكورية تضخ 50 مليون دولار لتصنيع الغسالات والثلاجات الكهربائية جانب من اللقاء
محمد أسعد

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إضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون وتصدير قطع الغيار إلى منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: ضخ استثمارات جديدة تأكيد على ثقة "إل  جي" الكورية في الاقتصاد المصري

 

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  بلي كيم، العضو المنتدب لشركة "إل  جي" للإليكترونيات مصر، لبحث قرار الشركة زيادة استثماراتها في مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام 2020 وذلك لإضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، فضلاً عن مناقشة خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاث القادمة بقيمة 40 مليون دولار لإضافة منتجات جديدة تشمل الثلاجات والغسالات الكهربائية Top Loaded والميكروويف وكذا انتاج مقاسات جديدة من شاشات التليفزيون. 
 
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن شركة "إل  جي" الكورية تعمل وفقا لنظام المناطق الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان وان ضخ استثمارات جديدة للشركة يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقدم كافة التسهيلات والحوافز للصناعات المُغذية من أجل تعميق الصناعة المحلية وتوفير المكونات الداخلة في هذه الصناعة المتطورة. 
 
وناقش المستشار محمد عبد الوهاب وبلي كيم، خطة الشركة لنقل صناعة الأجزاء والمكونات وقطع الغيار إلى خارج كوريا والاتجاه نحو صناعتها في مصر لتغطية عدد من الأسواق في المنطقة والتي تشمل منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي خاصة أن هذه الصناعة ستؤدي لزيادة حجم استثمارات الشركة بنحو 200 مليون دولار سنوياً.
 
وقال العضو المنتدب للشركة إن مشروعها بمصر عبارة عن تجمع صناعي يضم 4 شركات كورية لإنتاج المكونات اللازمة للصناعة فضلا عن إنتاج المنتج النهائي من خلال شركة "إل  جي"، مشيراً إلى أن حجم استثمارات التجمع الصناعي يزيد على 500 مليون دولار ويوفر فرص عمالة تقدر بنحو 3 آلاف عامل.

المستشار محمد عبد الوهاب

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

شاشات التليفزيون

الاقتصاد المصري

إل جي الكورية

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