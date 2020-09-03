إقبال كبير على التصالح فى مخالفات البناء بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد المراكز التكنولوجى بمراكز ومدينة المحافظة ، اقبالاً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين فى جدية التصالح فى مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين فى التصالح فى البناء لتقنين أوضاعهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين، موجهاً رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين، مؤكداً على أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح فى مخالفات البناء لكى يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح فى المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التى تراوحت ما بين 25% ل 40%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بوعى أهالى كفر الشيخ، لرغبة المخالفين فى التصالح مع الدولة، وتقنين وضعه، والاستفادة من الفرصة التى منحتها الدولة له، فى التصالح فى المخالفات، ومستفيداً بنسبة التخفيض.

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ