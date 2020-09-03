إغلاق 5 منشأت تجارية مخالفة وضبط 36 حالة إشغال طريق وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية ،حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ،حيث تم خلال الحملة إغلاق 5 منشأت تجارية ؛ وضبط 36 حالة إشغال متنوع ،التحفظ علي عدد 247 كرسي ،و 5 جواني فرز للقمامة من النباشين

وأشار حى وسط الاسكندرية فى بيان صادر اليوم ،أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة بشأن فتح :المقاهي، الكافيهات، المطاعم،والكافتيريات ، بالإضافة إلي محاربة ظاهرة الفريزة ،وقد تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط ، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المنشآت ،ومتابعة مدي التزامها بالقوانين المنظمة لعملها.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 5 منشآت ،عبارة عن 2 كافيه ،سوبر ماركت ،محل بمعرفة إدارة رخص المحلات بالحي ، بسبب عدم وجود تراخيص ،كما تم ضبط عدد 36 حالة اشغال متنوع والتحفظ علي 247 كرسي بمعرفة إدارة اشغال الطريق بالحي ،وكذلك التحفظ علي عدد 5 جواني فرز في اطار محاربة ظاهرة الفريزة ونبش القمامة في الشوارع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.