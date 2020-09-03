إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة أطفيح

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 5 اشخاص، إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوى بمنطقة أطفيح، وتم نقل المصابين للمستشفى، وانتقل رجال الإنقاذ إلى المكان، وتم إزالة بقعة الزيت التي ظهرت أعلى الطريق نتيجة للحادث ورفع الحطام بالكامل، وسط تواجد الخدمات المرورية بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من النجدة بظهور بقعة زيت إثر حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة أطفيح منعا لوقوع اى حوادث مرورية أخرى، وتم إبلاغ اللواء هشام صادق مدير الإدارة بالواقعة، وانتقل العميد ماجد سعفان مدير إطفاء الجيزة الى موقع الحادث، وتبين من المعاينة، انقلاب ميكروباص 14 راكبا يحمل أرقام 4953 و ى د ونتج عنه إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح، وقام رجال الإنقاذ برفع حطام الحادث، وإزالة بقعة زيت ظهرت بالطريق تحسبا لوقوع أى حادث مرورى ، وسط تواجد سيارتى حماية مدنية بموقع الحادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.